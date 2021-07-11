واشنطن تعلن موقفها من أي عمل عسكري ضد سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، السبت، على رفض الولايات المتحدة لأي عمل عسكري ضد سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف وربيرغ، في لقاء تلفزيوني، أن الولايات المتحدة لا ترى أن هناك أي حل لأزمة سد النهضة، سوى الحل السلمي الدبلوماسي، مؤكدا أهمية جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن السد الإثيوبي، بعكس ما يقول البعض بأنه لا فائدة منها.

ولفت إلى أن الجلسة أكدت أهمية قضية سد النهضة، وكل الأعضاء قالوا إنها مهمة، ليس فقط للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ولكن للقارة الأفريقية والمنطقة بالكامل.

وقال إن جميع أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على أن الاتحاد الأفريقي هو المكان المناسب للتعامل مع قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم أي جهود تعاونية وبناءة، وكل الدول بما فيها بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والسياسية.

وأضاف: ”نحن نحث الدول على الجلوس على طاولة التفاوض واستئناف الحوار“، مؤكدا رفض الولايات المتحدة أي عمل عسكري من دولتي المصب (مصر والسودان) ضد سد النهضة، قائلا: ”نعم.. مستحيل أن نتخيل حدوث ذلك“.

وتساءل قائلا: ”هل القارة الأفريقية والمنطقة بحاجة إلى حرب جديدة؟.. بالتأكيد لا.. والأمر مستحيل، وكما نرى في أماكن مختلفة في العالم، هناك تشارك للمياه، من خلال الجلسات والمناقشات“.

وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، قد أكد أن سد النهضة الإثيوبي به عيوب جسيمة، بعضها أُعلن عنه وبعضها لم يُعلن.

وأشار عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي السبت، لتوضيح الموقف بعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها، مطالبا بألا يكون هناك حالة اندفاع أو ضغط، لأنه لن يكون هناك أي قرار إلا في مصلحة الدولة المصرية.

وشدد على أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، ولا تأثر أي مصري بأي أزمة مياه، وهذه رسالة لكل الناس، مناشدا الجميع الاطمئنان لجاهزية الدولة للتعامل مع كل السيناريوهات.

ولفت إلى أن مصر مشكلتها مع سد النهضة ليست السد نفسه، ولكن حجمه، وتطلب التعاون، مشيرا إلى أن بلاده لديها ثقة في نفسها، في حين هناك من يخاف من التوقيع على اتفاق وليس لديه رؤية ولا إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، لكن القاهرة لديها ذلك.