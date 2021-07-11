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تقديم 18,407 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بالامارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 18,407 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتىـ الأحد، 15,934,124 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 161.11 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "75,6% من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح ، و65,8% تلقوا جرعتين". 

 

وتابعت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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