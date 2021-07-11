شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات يوجهن التحية للرئيس السيسي: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة سهير عبد الحميد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، مؤكدا أن تغليظ العقوبة يحد من هذه الظاهرة السيئة.

ووجهت "عبد الحميد" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المطلق للمرأة المصرية، قائلة :"نوجه الشكر للرئيس الذى أعاد للمرأة المصرية كرامتها، ولأول مرة يتم عمل جنازة عسكرية للمرأة - جيهان السادات- فى عهد السيسى، فنحن نشكره على الاهتمام للمرأة المصرية التى تعيش فى عهدها الذهبي".

كما أعلن النائب أحمد العارفى موافقته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موافقته على تلغيظ العقوبة للمتحرش، قائلا: "لا يمر يوم إلا وأننا نسمع عن التحرش، وأنا أعلن الموافقة على هذه القانون".

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد، "أنا سعيدة جدا بما يحدث تحت قبة البرلمان، والحديث عن حقوق المرأة، فنحن نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية وتمكينها فى كل المجالات، ولذلك لا يصح إطلاقا أن يكون هناك تهديدا للمرأة المصرية بجريمة بشعة مثل التحرش الجنسى، مؤكدة أن المتحرش مريض نفسى".

وطالبت بإنشاء وحدة داخل كل قسم شرطة لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: "بطلب بشكل مباشر من وزير الداخلية إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل كل قسم شرطة يكون بها ضابطة تستمع للمجنى عليها".