فريدة الشوباشى: من يزعم أن التحرش سببه المرأة "مشوش نفسيا"

القاهرة - سامية سيد - انتقدت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب كل من يزعم بأن التحرش سببه المرأة المصرية، واصفة من يزعم هذا الأمر بأنه مشوش نفسيا.

وأضافت "الشوباشى" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن سلوك المجتمع عندنا أصبح يعتبر أن الدين هو مظهر، رغم أن الدين جوهر.

ودعت عضو مجلس النواب، أن تكون هناك انتفاضة لعودة مصر إلى حضارتها، قائلة: "اتمنى من الدولة ومؤسساتها وكل مثقفيها ترجعنا إلى حضارتنا" وهنا رد عليها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى بقول: "نحن نناقش اليوم هذه القانون الذى يمثل قفزة للأمام".