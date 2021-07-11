شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن صرف بدل التكنولوجيا قبل إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين الرناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن بدل التدريب والتكنولوجيا، سيتم صرفه قبل إجازة عيد الأضحى، مضيفا أنه فى حالة عدم قيام المالية بإرسال البدل قبل العيد ستقوم النقابة بصرفه من خزينتها، فى إطار ما تقدمه من خدمات للزملاء الأعضاء.

وأضاف حسين الزناتى أنه حال صرف البدل من النقابة سيكون دون زيادة، انتظاراً لما ستقوم المالية بإرساله، وفى هذه الحالة سيتم صرف فارق الزيادة لاحقاً.

وعلى جانب آخر، تواصل لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، الدورة التدريبية للصحفيين المتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثالثة"، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية الصحفيين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.