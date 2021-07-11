شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل لائحة المجلس الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والذي يتضمن تعديل 31 مادة، وبدأت اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون المقدم

جدير بالذكر أن هناك أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، ومن النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، ومن النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، ومن النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

واعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، أساس للمناقشة، وبدأت في مناقشة مواد مشروع القانون.