شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يأمر بحذف عبارة "المرأة سبب التحرش" من مضبطة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة لنائب، اتهم فيها المرأة بالتسبب في التحرش بها، من مضبطة المجلس.

وأثارالنائب محمد هاشم عضو مجلس النواب، حالة من الجدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، بعدما قال :" إذا كان المتحرش رجل فالمرأة هي سبب التحرش" الأمر الذى انتقده عدد من النواب، وأمر بحذف العبارة من المضبطة.

وأعلن النائب محمد هاشم أنه مع مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشا دو(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، مؤكدا أنه لابد من معرفة الأسباب الرئيسية التى تقف وراء التحرش الجنسى.

وأشار إلى أن هناك جهات حكومية لا تقوم بدورها التوعوي كوزارة التعليم والأوقاف والإعلا، وأن جميع فئات المجتمع المصري مسئولة عن التحرش الجنسى، مختتما كملته بقول :" التحرش ليس تحرش جنسى فقط، بل التحرش أيضا فى حرمان المرأة من الميراث، وتحويلها إلى متسولة".