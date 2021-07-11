ليبيا.. تسجيل 2854 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 376 شخصًا

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 2854 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 376 شخصًا، وتسجيل 8 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 738 إصابة و157 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 204 آلاف و90 شخصًا، بينهم 19 ألفًا و990 حالة نشطة، ووفاة 3240 شخصا.