شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تفجير أبراج كهرباء بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم, محاولتي هجوم لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى بشمال وشرق البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها, بأن القوات الأمنية ضمن قاطعي عمليات محافظتي نينوى وديالى تمكنت من تفكيك عدد من العبوات الناسفة كانت تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية.

وكان العديد من أبراج الطاقة الكهربائية تعرضت إلى عمليات تخريبية في الأونة الأخيرة, أدت إلى تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في أنحاء العراق, ما اضطر الحكومة إلى نشر قوات كبيرة على امتداد هذه الخطوط لحمايتها.