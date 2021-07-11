مصر.. القضاء يلزم الفنان احمد عز بدفع مبلغ كبير لتوأم الفنانة زينة

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة، عن عامي الدراسة 2018-2019 و2019-2020.

هذا وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قضت في وقت سابق بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 40 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية، لـتوأم زينة، عن عامين دراسيين.



في حين أن منطوق الحكم جاء في أول درجة، بإلزام أحمد عز بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل سنوات، أقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، وقدم محامي الأول خلال نظر الدعوى مذكرة تحتوى على أجر الأخير في عدد من المسلسلات والأفلام والحملات الإعلانية التي ينفذها، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق، وبعد صدور الحكم قدم أحمد عز استئنافا ورفض، وقضي بإلزامه بحكم أول درجة، وتأييد دفع المصروفات.

