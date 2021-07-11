ميسي يعلق بعد الفوز بلقب كوبا أمريكا

وقال ميسي في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على "تويتر": "أشعر أن الله كان يخصص هذه اللحظة من أجلي، لقد حققنا الفوز ضد البرازيل في النهائي، وفي بلادهم".

وأضاف: "الفضل الكبير يعود إلى سكالوني، كان دائما يريد الأفضل للمنتخب الوطني، وعرف كيف يصنع فريقا فائزا، ويستحق التقدير".



وتابع ميسي، الذي توج بلقبه الأول مع منتخب الأرجنتين: "كنت بحاجة للتخلص من الشكوك حول القدرة على تحقيق شيء ما مع المنتخب الوطني، كنت قريبا جدا لسنوات عديدة من الفوز، كنت أعرف أن ذلك سيحدث (التتويج)، وأعتقد أنه لا توجد مشاعر أفضل من هذه الآن".

وواصل: "قالوا لي إن الناس يحتفلون في كل مكان، أريد أن أشكر أهالي مدينة روساريو (مسقط رأسه) على التقدير الذي قدموه لي في النصب التذكاري".

وأتم أفضل لاعب في العالم ست مرات: "يجب أن نستفيد من هذه الطفرة، وهذا الجيل الجديد، أخبرتهم بأنهم سيشكلون مستقبل المنتخب الوطني، ولم أكن مخطئا، لقد أظهروا ذلك.. اليوم نحن الأبطال".

