بالصور.. حريق لـ'صهريج نفطي' يقطع طريق رئيسي والدفاع المدني تتدخل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزنا في مركز الفلوجة تمكنت من السيطرة على صهريج محمل بــ 36000 لتر من مادة النفط الاسود احترق على الطريق السريع فلوجة – بغداد".

وأضاف البيان، انه "تم اخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من الصهريج بعد انقلابة في حادث سير بكل مهنية وبوقت قياسي قصير والحد من توسع النيران وانتشارها وفتح الطريق أمام العجلات والمارة وبدون اي أضرار بشرية ".