القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، من القاء القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات وبحوزتهما (٩) كغم من المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

خلية الاعلام الامني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهد استخباري نوعي وبعمليتين منفصلتين؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد ورود معلومات من مفارز الجهاز المنتشرة في بغداد واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على ابرز تجار المواد المخدرة ومساعده شمال غربي العاصمة، وقد ضبط بحوزتهما (٤) كغم من مادة الكرستال و(٤) كغم من مادة الحشيشة، فضلا عن (٤٠٠٠) حبة مخدرة وميزان الكتروني وادوات تعاطي".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهما ابتدائياً وتسليمهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".