الحجرف: زيارة سلطان عمان للسعودية ترسخ الرؤى المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف مبارك الحجرف، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية ترسخ مبادئ التشاور الأخوي.

ووصل سُّلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مدينة "نيوم" شمال غربي السعوديَّة، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن زيارة سلطان عمان للسعودية، تأتي أيضاً انطلاقًا من وشائج الأخوة التاريخية، وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين البلدين، وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين.

وأضاف"زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، في أول زيارة له خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم، تعكس العلاقات الاستثنائية بين الأشقاء".

مستطردا "كما ترسّخ الزيارة تلاقي الرؤى والأخوة المشتركة، والتفاهم الكامل، والحرص على ترسيخ التعاون الوثيق في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين".

وتزينت شوارع مدينة نيوم بأعلام المملكة وسلطنة عمان لاستقبال سلطان عمان الذي يبدأ زيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

