حكم نهائي.. ثاني "مؤبد" لمرشد الإخوان بمصر في أقل من شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و10 آخرين من قياداتها في قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

وهذا ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد "بديع" وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر.

وقضت محكمة النقض - أعلى وآخر درجة تقاضٍ بالمحاكم المصرية - بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و 10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

كما برأت المحكمة القيادي الإخواني صبح صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في القضية نفسها.

كانت محكمة الجنايات المصرية قد قضت بمعاقبة محمد بديع والقياديين محمد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وآخرين بالسجن المؤبد لتورطهم في القضية.

وعاقبت المحكمة نفسها القيادي صبحي صالح وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، ومصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها بتأييد القرار.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.