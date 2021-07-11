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المملكة السعودية تحدد إجازة عيد الأضحى المبارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.

 

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

 

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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