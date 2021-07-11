اخبار العالم

فلسيطين.. تسجيل حالتي وفاة،و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسيطين.. تسجيل حالتي وفاة،و53 إصابة جديدة بفيروس "" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.5 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 5 مصابين بغرف العناية المكثفة.

 

وكان الرئيس  الفلسطيني محمود عباس أصدر الأسبوع الماضي  مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا