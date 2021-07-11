شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسيطين.. تسجيل حالتي وفاة،و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.5 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 5 مصابين بغرف العناية المكثفة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الأسبوع الماضي مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".