الهند تعلن أنها أعادت بصفة مؤقتة مسؤولين من قنصليتها في مدينة قندهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الهند اليوم الأحد إنها أعادت بصفة مؤقتة مسؤولين من قنصليتها في مدينة قندهار إحدى مدن جنوب أفغانستان الرئيسية في ضوء استمرار مقاتلي طالبان في توسيع نطاق نفوذهم مع انسحاب القوات الدولية.



وقال المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية الهندية اريندام باجتشي، في بيان "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار تم بصفة مؤقتة إعادة الأفراد الذين يوجد مقر عملهم في الهند".

وأضاف أن الهند تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، موضحاً أن قنصلية قندهار يديرها الآن الموظفون المحليون مؤقتاً.

وقال مسؤولون بحركة طالبان يوم الجمعة إن الحركة تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان في أعقاب سحب الولايات المتحدة ودول أخرى معظم قواتها بعد حرب استمرت 20 عاماً.

ووصف مسؤولون بالحكومة الأفغانية تصريح طالبان بأنه حملة دعاية.