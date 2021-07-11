شركة "إيه أو سي" تكشف النقاب عن الشاشة الجوالة I1601P الجديدة متعددة الاستخدامات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "إيه أو سي" النقاب عن الشاشة الجوالة I1601P الجديدة متعددة الاستخدامات.



وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة I1601P الجديدة تمتاز بلوحة قياس 15.6 بوصة ويتم توصيلها بأجهزة التشغيل عن طريق كابل واحد وتلبي متطلبات عشاق الألعاب عن طريق زمن استجابة سريع ومنافذ توصيل هجين.

وتهدف شركة إيه أو سي من خلال شاشتها الجديدة إلى زيادة الإنتاجية عند استعمال أجهزة اللاب توب أثناء التنقل. وتعمل الشاشة الجديدة بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل وتبلغ درجة السطوع 220 قنديلة/م2، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 64% ونطاق الألوان أدوبي RGB بنسبة 47%.

وتبلغ نسبة التباين الثابت 1:8000، بينما يبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية ومعدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وتلبي هذه المواصفات عشاق الألعاب، ولكن من الأفضل أن يتم توصيل الشاشة أثناء تشغيل الألعاب عن طريق منفذ USB-C عن طريق الوضع البديل لمنفذ DisplayPort؛ حيث يتم في هذه الحالة نقل الصورة مباشرة، كما يمكن إمداد الأجهزة المتصلة بالطاقة الكهربائية عن طريق منفذ USB-C.

وتأتي الشاشة الجوالة الجديدة بأبعاد 2ر376 x 2ر235 x 5ر8 ملم ولا يتعدى وزنها 800 جرام تقريبا، ويمكن نصبها في الوضع الأفقي أو العمودي، وتعمل الحافظة Smart Case المرفقة على حماية الشاشة أثناء النقل، والتي يمكن استعمال كحامل أيضا.

وأعلنت شركة إيه أو سي عن طرح الشاشة الجوالة I1601P الجديدة في الأسواق العالمية خلال شهر أغسطس/آب المقبل.