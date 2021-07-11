قذيفة صاروخية تستهدف قاعدة تابعة للتحالف الدولي بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استهدفت قذيفة صاروخية قاعدة تابعة للتحالف الدولي بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بسوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وفي وقت سابق، اليوم الأحد، دوّى انفجار في قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد داعش بسوريا.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية للأنباء عن مراسلها قوله: "إن الانفجار وقع في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "قذيفة صاروخية استهدفت قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش في حقل للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا".

ورجح المرصد أن ميليشيات إيرانية غربي الفرات وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وذكر مسؤول عسكري أمريكي لـ"رويترز" أن "قوات أمريكية شرقي سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر، ولا أنباء عن إصابات بشرية أو خسائر مادية".