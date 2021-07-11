إحباط ترويج 55 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الغربية، بحوزته (35,4 طن "نشا – عسل - جلوكوز") معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، بحوزته (21,45 طن "ملح طعام") بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لتعبئته وطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.