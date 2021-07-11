صور.. محافظ دمياط تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية، قامت خلالها بتفقد اللجان الامتحانية في عدد من المدارس، وذلك لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت، السبت في ٤٩ لجنة على مستوى المحافظة .

وتفقدت المحافظ مدارس أم المؤمنين الثانوية بنات واللوزي الثانوية بنات ودمياط الثانوية العسكرية، إذ تواصلت مع الطلاب للاطمئنان على مستوى اللغة العربية الذي يؤديه ٣٩٥٣طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

كما تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات البينية وتوافر مستلزمات الوقاية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والقائمين على العملية الامتحانية،

وتابعت خطة التعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وجاهزية غرف العزل وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة.

واطلعت على موقف تسليم أوراق المواد غير المضافة للمجموع، والتي جرى إتاحتها عبر الموقع الرسميى لوزارة التربية والتعليم.