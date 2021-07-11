تعيين 3 مستشارات مديرات لعدد من المكاتب الفنية بالنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين ثلاثة من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية، المستشارة زينب حلمي السيد خضر مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبدالله شوكت مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبدالسلام محمد إسماعيل مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.

وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتهن الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وإعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.