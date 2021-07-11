شاهده أمام ماكينة الصرف الآلي.. ضبط شخص استولى على أموال مواطن بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخص ادعى بأنه محصل الغاز، وقام بتوثيق مواطن والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف محمول.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمة بالجسم، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه، تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه فوجئ بأحد الأشخاص ادعى بأنه محصل الغاز، وقام بدفعه أرضاً وتوثيقه باستخدام سلك كهربائي، واستولى منه على (مبلغ مالي - هاتفه المحمول) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة – الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بأنه لدى مشاهدته للمجني عليه أمام ماكينة الصرف الآلي بدائرة القسم ظناً منه بقيام المُبلغ بسحب مبالغ مالية، فاختمر في ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك توجه للمجني عليه بدعوى مساعدته وقام بتوصيله لمحل سكنه وعلم منه بإقامته بمفرده، وفي وقت لاحق توجه لمسكن المجني عليه وارتكب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشرائه كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول، واتهمه بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.