صور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق "الخان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران؛

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق خان أسوان، بطول 1000 متر وبعرض 18 مترًا باتجاهين وبتكلفة 7 ملايين جنيه.

يشمل المشروع إنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى للطريق لمنع أى وقوف عشوائي مخالف مع تسهيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أشرف عطية توجيهاته باستكمال أعمال الأرصفة المدعمة بالبلدورات وبلاط الأنترلوك، علاوة على أعمال الدهانات للأرصفة وساحة انتظار السيارات لإضفاء اللمسة الجمالية على مدخل مدينة أسوان الشمالى، وخاصة أن هذا الطريق الحيوي يشهد كثافة مرورية عالية ويربط جنوب وشرق المدينة بشمالها.

وكلف المحافظ مسئولي الطرق بتكثيف الجهود لرصف ورفع كفاءة الطرق الأخرى وخاصة طريق المنار / خريت بمركز نصر النوبة بطول ٥ كيلو متر وبتكلفة 9،2 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء مشروعات الرصف لخطة الطرق الداخلية بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة وبأطوال 35.5 كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة.