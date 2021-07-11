ضبط شخص بحوزته طبنجة غير مرخصة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية، أثناء قيادته إحدى السيارات وبحوزته (طبنجة "بدون ترخيص" -10 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي لشراء بضائع خاصة بتجارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.