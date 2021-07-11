طالبان تطالب بفتح صفحة جديدة مع واشنطن وتتعهد بمحاربة داعش

اسماعيل عبد الحي - أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الجمعة، أنها تتوقع من الأمريكيين الوفاء بوعودهم بشأن انسحاب قواتهم من أفغانستان مبدية استعدادها للتواصل مع الولايات المتحدة وفتح صفحة جديدة معها، كما تعهدت بمحاربة تنظيم “داعش” في البلاد واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه من التواجد في أراضي أفغانستان.

المتحدث باسم وفد حركة “طالبان”، شهاب الدين ديلاوار تعهد بمكافحة تهريب المخدرات من أفغانستان، وبضمان أمن نقل الشحنات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها وضمان أمن الحدود وسلامة البعثات الأجنبية، مشيرا إلى أن الأفغان سلموا إليها ما يصل إلى 10 آلاف قطعة سلاح بعد انسحاب القوات الأمريكية

وقال اعضاء الوفد إن الحركة سيطرت على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان باستثناء العاصمة كابل وبعض المناطق المحيطة بها، موضحة أنها تسيطر على 174 من أصل قرابة 400 قضاء في أفغانستان

وبشأن نظام الدولة في أفغانستان أشار الوفد إلى أن ذلك قد يطرح على النقاش في المستقبل “لكننا حاليا نؤيد إقامة الإمارة الإسلامية”، مشيرة إلى أنها لن تعاقب المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الاجنبية.

الحركة تعهدت كذلك بما أسمته “مواصلة الكفاح ” إذا لم تعترف الولايات المتحدة وباقي الدول بحق الأفغان في تقرير مصيرهم، مشددا على ضرورة رفع كل العقوبات عن افغانستان