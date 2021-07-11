السعودية تعلن يوم عيد الأضحى

اسماعيل عبد الحي - أعلنت المحكمة العليا فى السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحة في بيان رسمي صادر عنها، أن“يوم غدٍ السبت، هو المتمم لشهر ذي القعدة“.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أفادت المحكمة بـ“عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت، هو المتمم للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد، هو الأول من شهر ذي الحجة“.

وبهذا، يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك ”10 من شهر ذي الحجة“، يوم الثلاثاء الـ 20 من شهر جويلية الجاري، وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات، الإثنين 19 جويلية.

وكانت المحكمة العُليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.