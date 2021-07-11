إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ستبدأ إتاحة جرعات تنشيطية من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لكنها مازالت تدرس ما إذا كانت الجرعات الثالثة ضرورية لعامة الناس.

وأدت سرعة انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا إلى زيادة معدلات التطعيم من جديد في إسرائيل مع ارتفاع الإصابات الجديدة خلال الشهر الماضي من عدد بسيط في خانة الآحاد إلى حوالي 450 إصابة يوميا.

ويوم الخميس الماضي قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، الموردان الرئيسيان للقاح إلى إسرائيل منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي، إنهما ستطلبان من السلطات الأميركية والأوروبية في غضون أسابيع اعتماد الجرعات التنشيطية.

واستندت الشركتان في ذلك إلى زيادة خطر العدوى بعد ستة شهور.

ولم تكشف الشركتان عن البيانات التي تثبت هذا الخطر مما أدى إلى انتقادات لهما من بعض العلماء والمسؤولين. لكنهما قالتا إن هذه البيانات ستعلن على الملأ قريبا.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس لإذاعة كان الإسرائيلية "على أي حال سنعطي جرعة ثالثة اعتبارا من الآن لمن يعانون من نقص المناعة... وهؤلاء على سبيل المثال من أجريت لهم عمليات زرع أعضاء أو يعانون من حالة طبية تتسبب في هبوط المناعة".

وتوضح بيانات وزارة الصحة أنه سبق تطعيم حوالي نصف 46 مريضا يعالجون في المستشفيات حاليا في إسرائيل من حالات حادة.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تصريحات لمجلس الوزراء أذيعت اليوم الأحد إنه اتفق مع فايزر على تقديم موعد الشحنة التالية من الجرعات إلى الأول من أغسطس. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل الشحنة في سبتمبر.

ولم يصدر رد فوري من فايزر على طلب للتعليق على ذلك.