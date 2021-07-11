الهند تسحب مسؤولين من قنصليتها بأفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:16 مساءً - أعلنت الهند، اليوم الأحد، سحب عدد من المسؤولين من قنصليتها في مدينة قندهار، إحدى مدن جنوب أفغانستان الرئيسة، في ضوء استمرار مقاتلي طالبان بتوسيع نطاق نفوذهم مع انسحاب القوات الدولية.

وقال أريندام باجتشي، المتحدث الرئيس باسم وزارة الخارجية الهندية، في بيان ”بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تمت، بصفة مؤقتة، إعادة الأفراد الذين يوجد مقر عملهم في الهند“، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأعلنت حركة طالبان، الجمعة، أنها باتت تسيطر على 85 في المئة من الأراضي الأفغانية بعد سيطرتها على معبرين أساسيين مع ايران وتركمانستان، إثر هجوم كبير أطلقته تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وبعد ساعات على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دافع فيه بشدة عن الانسحاب الأمريكي، قالت طالبان إن مقاتليها سيطروا على معبرين حيويين في غرب أفغانستان، مستكملة الاستيلاء على هلال من الأراضي من الحدود الإيرانية غربا، إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وفي موسكو، أعلن عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاوار، خلال مؤتمر صحفي، أن ”85 في المئة من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد“.

وعلق فؤاد أمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، بالقول ”إذا كانوا يسيطرون على مثل هذه القطاعات من الأراضي، فلِمَ إذن يقيم قادتهم في باكستان، ولا يمكنهم المجيء إلى أفغانستان؟“ مضيفا ”لماذا يرسلون مقاتليهم القتلى أو الجرحى إلى باكستان؟“.

وخسرت القوات الأفغانية، التي باتت محرومة من الدعم الجوي الأمريكي، الكثير من الأراضي، لكنها أكدت، الجمعة، أنها استعادت أول عاصمة ولاية هاجمها المتمردون هذا الأسبوع، وهي قلعة نو (شمال غرب).

وكان الرئيس الأمريكي أكد ،مساء الخميس، أن سقوط أفغانستان بأيدي طالبان ”ليس حتميا“ قائلا إن ”السلطات الأفغانية ”قادرة على تأمين استمرارية الحكومة“.

لكن حركة طالبان باتت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي ومعابر حدودية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس، إن مقاتليه سيطروا على إسلام قلعة، أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد، وعلى معبر مع تركمانستان.

وأضاف لاحقا ”تمت السيطرة بالكامل على معبر تورغندي الحدودي المهم“، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، بأن القوات الأمنية في المعبر ”نقلت مؤقتا“، مؤكدا بدء مسعى لاستعادة السيطرة عليه.