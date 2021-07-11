الخارجية الأمريكية تندد بتهديدات داعش لإيطاليا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، عن إدانته للتهديدات التي استهدفت إيطاليا ووزير خارجيتها، لويجي دي مايو، بعد مشاركة روما باستضافة اجتماع على مستوى الوزراء للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، في يونيو.

وغرد بلينكن عبر حسابه على تويتر قائلا “ندين التهديدات ضد إيطاليا ولويجي دي مايو بعد الاستضافة المشتركة (للاجتماع) الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش في يونيو”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تكرر تأكيد دعمها لحلفائنا الإيطاليين. معا، تحالف هزيمة داعش سيهزم داعش”.

وكان داعش قد هدد إيطاليا مؤخرا في مقال نشره التنظيم في إحدى وسائل البروباغندا التابعة له، بالقول إنه “ليس من المصادفة (..) أن يلتقي الصليبيين مع حلفائهم في روما الصليبية وليس هناك شك بأن مخاوف روما مبررة، طالما أنها لا تزال على قائمة الأهداف الرئيسية للمجاهدين”.

من جهته، غرد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، منددا بتهديدات داعش ضد إيطاليا ودي مايو، وقال إنها “غير مقبولة”.

وأكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يقف بكامل التضامن والإصرار للاستمرار بلعب دوره في الجهود الدولية لهزيمة الآيديولوجية المليئة بالكراهية وغير المتسامحة لداعش”.