منذ مايو الماضي..باكستان تسجل أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الأحد تسجيل 1980 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها باكستان منذ 30 مايو الماضي.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 973 ألفا و 284 حالة والوفيات 22 ألفا و 582 حالة.