بعد قاعدة حقل كونيكو.. صاروخ جديد يستهدف أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

بغداد - ياسين صفوان - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، بتعرض "حقل العمر" النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، لهجوم بالصواريخ.

وقال المرصد أن "الصواريخ سقطت في مساكن الحقل، بعد انطلاقها من مناطق في ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

فيما أكدت قوات سوريا الديمقراطية عبر صفحتها على فيسبوك سقوط قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وأشارت إلى أن قواتها تتخذ من الحقل قاعدة متقدمة لملاحقة خلايا تنظيم داعش.