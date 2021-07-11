مصر.. حريق 'ضخم' يلتهم مصنعا لخيوط النسيج و13 فرقة انقاذ تتدخل (فيديو)

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مديرية قطاعي العاشر من رمضان وبلبيس، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ13 سيارة إطفاء، وجار السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرير محضر بالواقعة.



وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو (بث مباشر) يظهر "اشتعال النيران بمصنع رويال بجوار جريش بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق".