ضبط مواد متفجرة في نينوى وكركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاحد، العثور على مخلفات حربية ومواد متفجرة في محافظتي نينوى وكركوك.

وبينت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من العثور على قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم من مخلفات داعش الارهابي داخل الانقاض في منطقة الهرمات في ساحل الموصل الايمن".

واضافت، ان "مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات تمكنت من ضبط رمانية يدوية في منطقة حي الخضراء في مدينة كركوك ومعالجتها وفق قياسات وشروط الامان".