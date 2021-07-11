غضب وتحقيق أمني.. أعلام "طالبان" في جنازة باكستانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت الشرطة الباكستانية، الأحد، تحقيقا في ترديد مشاركين في جنازة زعيم ديني شعارات مؤيدة لحركة طالبان ويلوحون بأعلامها.

وحدثت هذه الواقعة السبت في الوقت الذي تغادر فيه القوات الدولية أفغانستان. وهناك مخاوف من أن تزايد الفوضى والعنف في البلاد.

ويجني متمردو حركة طالبان حاليا مكاسب إقليمية كبيرة قد تمتد إلى باكستان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وأقيمت مراسم الجنازة في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر-باختونخوا بشمال غرب البلاد، المتاخم لأفغانستان.

واحتشدت الجموع عقب أن تم إعادة جثمانه إلى المدينة من منطقة حدودية.

وقال ضيا الله، المسؤول بشرطة بيشاور: "جرى فتح قضية، والشرطة تبحث عن المسؤولين عن هذا العمل المستهجن".

وأضاف أنه لم يتم اعتقال أي شخص على صلة بهذه القضية بعد.

وأثار مقطع فيديو لمراسم الجنازة تم تداوله بصورة كبيرة على شبكة الإنترنت، ويظهر فيه أشخاص يرددون شعارات مؤيدة لطالبان ويحملون أعلام"إمارة أفغانستان" التي تستخدمها الحركة، سخطا ودفع الشرطة لفتح تحقيق.

وسيطرت طالبان على أكثر من 100 مقاطعة في أفغانستان منذ أن بدأت القوات الدولية انسحابها في الأول من مايو/أيار.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شن المسلحون في الآونة الأخيرة هجمات على ضواحي العديد من عواصم الأقاليم، لكن قوات الأمن الأفغانية تصدهم حتى الآن لمنعهم من السيطرة .

وأمام هذا الصخب، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مؤكداً أن القوات الأمريكية ستنهي مهمتها العسكرية بحلول نهاية آب/أغسطس.