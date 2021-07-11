إسرائيل تمدد ولاية رئيس "الشاباك" لشهر إضافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت الحكومة الإسرائيلية ولاية رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (المخابرات الداخلية) "الشاباك" نداف أرغمان لمدة شهر إضافي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "صادقت الحكومة على مقترح رئيس الوزراء نفتالي بينيت بتمديد ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان بشهر آخر".



وتنتهي ولاية ارغمان في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وبذلك فإن ولايته بعد التمديد تنتهي في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أرحب بتمديد ولاية رئيس جهاز الأمن العام حتى يتم تعيين رئيس الجهاز القادم. لقد قاد أرغمان الجهاز خلال ولايته بكل عزيمة وقوة".

وأضاف: "تحت قيادته، قدم عناصر الجهاز مساهمة هائلة لتعزيز أمن إسرائيل بسلسلة من العمليات الخفية والجلية التي تجرى على ساحات مختلفة وباستخدام وسائل متنوعة".

ويعتبر موقع رئيس "الشاباك" من المناصب الهامة جدا والحساسة في إسرائيل، إضافة إلى "الموساد" وهو جهاز المخابرات الخارجي.