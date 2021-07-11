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منذ مايو الماضي..باكستان تسجل أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ مايو الماضي..باكستان تسجل أعلى حالات إصابة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

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أعلن  مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الأحد تسجيل 1980 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها باكستان منذ 30 مايو الماضي.

 

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 973 ألفا و 284 حالة والوفيات 22 ألفا و 582 حالة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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