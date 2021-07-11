شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامح شكري يبحث في بروكسل تطورات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري على رأس وفد اليوم الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فى زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ ، في بيان صحفي اليوم ، إن الوزير شكري سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وأضاف المتحدث أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.