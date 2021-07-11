مصر تعرض صور توربينات الموجودة فى قلب سد إثيوبيا للمرة الأولى.. وأحمد موسي: "عندنا كل المعلومات والتفاصيل والناس تحولوا لخبراء سدود"

الشارقة - اميمة ياسر - استعرض الإعلامي أحمد موسى التوربينات في السد الإثيوبي لأول مرة، مؤكدًا أن مصر لديها كل المعلومات وكل التفاصيل وأننا نعلم كل التفاصيل ومتى يتم التشغيل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إثيوبيا تقول إنها ستولد الكهرباء الشهر القادم، ووفقًا لما قاله المهندس مصطفى السنوسي، عضو لجنة المفاوضات المصرية، فإنه لا يمكن لأثيوبيا أن تولد الكهرباء الشهر القادم. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وواصل أحمد موسى، أن البلد تعلم كل شيء ولديها المعلومات كل لحظة بشأن سد النهضة الإثيوبي وتعلم ماذا تفعل، مضيفًا أن مصر دولة عظيمة وتعلم كل شيء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، «الناس تحولوا من خبراء في الكرة إلى خبراء في السدود، والجميع يكتب الوصاية على فيس بوك».

اجاء استعراض الإعلامي أحمد موسى، لصور التوربينات الموجودة في سد النهضة الإثيوبي لأول مرة، جاء خلال فض الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، في القناطر الخيرية بحضور الدكتور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للاطمئنان على مجهودات الدولة المصرية في ملف المياه.

وأضاف "موسى" في خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن مصر لديها كل المعلومات وكل التفاصيل وأننا نعلم كل التفاصيل ومتى يتم التشغيل، موضحًا أن إثيوبيا تقول إنها ستولد الكهرباء الشهر القادم، ووفقًا لما قاله المهندس مصطفى السنوسي، عضو لجنة المفاوضات المصرية، فإنه لا يمكن لأثيوبيا أن تولد الكهرباء الشهر القادم.

وتابع أن مصر تعلم كل شيء ولديها المعلومات كل لحظة بشأن سد النهضة الإثيوبي وتعلم ماذا تفعل، مضيفًا أن مصر دولة عظيمة وتعلم كل شيء، موضحًا: "الناس تحولوا من خبراء في الكرة إلى خبراء في السدود، والجميع يكتب الوصاية على فيس بوك.

يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.

ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.