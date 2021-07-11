ماذا قال رافع العلم وسط ألف إثيوبي أمام الأمم المتحدة؟.. ويوضح تفاصيل الأعتداء عليه من الجالية الإثيوبية

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد شجيع، الذي رفع العلم المصري أمام مبنى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسد الإثيوبي، وسط ألف إثيوبي تقريبا، الخميس الماضي، إنه لم يشعر بالخوف خلال وقوفه وسط هذا العدد من الإثيوبيين، لافتا إلى أن الخوف لم يكن موجودا لديه من الأساس.

وأضاف لـ«الوطن» أنه كان يسعى لتوصيل رسالة من وقفته، باعتباره المصري الوحيد المشارك في الوقفة وسط هذا العدد الكبير من الإثيوبيين، ومفادها أنه حتى وإن كان هناك مصري واحد فيمكنه أن يخوض معركة مع بلده أيا كان ثمنها.

وعن تفاصيل الاعتداء عليه من أبناء الجالية الإثيوبية، أوضح أن أحد كبار السن من الإثيوبيين لكمه من الخلف أثناء وقوفه: «بعد أن لكمني التفت إليه وقلت له بكل أدب أنت تعلم أني لو أعدت اليك اللكمة ستذهب إلى المقابر، ولكن في مصر علمونا ألا نرد الإساءة بالإساءة وديننا أوصانا بكبار السن»، مشيرا إلى أنه أراد توصيل رسالة إليه بهذا المعنى، مؤكدا أن قائد المسيرة، وهو سياسي محنك، اعتذر كثيرا عن هذه الفعلة، ووصف هذا المسن بأنه متعصب قليلا، وذلك قبل أن تتدخل الشرطة لفض الاشتباك.

وتابع أنه رجل أعمال ورحالة مصري منذ 16 عاما ومن محافظة الإسماعيلية، وصاحب مبادرة «خليك سفير لبلدك ومعاك ياريس» وأنه يقوم بتنشيط السياحة والترويج لمصر والنادي الإسماعيلي، ودائما ما يرفع العلم في الدول التي يزورها، وخصوصا في القصور الرئاسية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وتابع أنه بدأ جولة حول العالم تستمر لمدة 60 يوما، تشمل 9 دول، سوف يزور خلالها 30 مدينة في العالم، في أربع قارات مختلفة، وهي الرحلة التي بدأت في 20 يونيو الماضي وتنتهي في 20 أغسطس المقبل، لتوزيع عملات مصرية من فئة الجنيه والخمسون قرشا، بالإضافة إلى برديات وتماثيل على الأجانب، لافتا إلى أنه مشجع لنادي الاسماعيلي، وكان يسعى لدعم السياحة والنادي الإسماعيلي بنيويورك، وأنه علم بالوقفه التي تنظمها الجالية الإثيوبية لدعم وفدهم التفاوضي، ومن ثم شارك فيها دعما لمصر.

وعن أسباب مشاركته منفردا في الوقفة، قال إنه لم يطلب من أحد المشاركة، وأن أي مصري لو علم بمشاركته فمن المؤكد أنه كان سيشارك فيها.