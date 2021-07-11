شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يوجه التحية للرئيس السيسي ويشيد بوزير الخارجية بقضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على إدارته الحكيمة لقضية سد النهضة، قائلا إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى قضية سد النهضة وترفض المساس بحقوقها المائية ومصر لن تعتدى بل تدافع عن شعبها العظيم، فتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يدفع بحق عن مقدرات الدولة المصرية .

وأشاد "جبالى" بأداء سامح شكرى خلال جلسة مجلس الأمن، قائلا: "لا يفوتنى أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولى مؤخرا الذى القاه وزير الخارجية سامح شكرى حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصرية إزاء تلك القضية".

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، جلساته برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشادو(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.