شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طلب إحاطة ومتابعة تطوير المناطق التكنولوجية على طاولة "اتصالات النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدري 6 اجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة 11 طلب إحاطة فضلا عن متابعة تطوير وإنشاء المناطق التكنولوجية لتحقيق الانتشار الجغرافي للصناعات التكنولوجية وجذب الاستثمارات .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم الانتهاء من إحلال وتجديد مكتب بريد سيدي عبد القادر وعدم تشغيل مكتب بريد القرية المركزية بمنطقة بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية، وكذا المقدم من النائب رضا غازي بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية درين التابعة لمركزنبروه محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد بشان التقاعس في تنفيذ إقامة بعض مكاتب بريد بمحافظة البحيرة، والنائب طلبة النحال بشأن سرعة إنشاء مكاتب بريد ( قرية الفالوجا - قرية عين جالوت - قرية العزيمة ) بمركز بدر محافظة البحيرة.

أما يوم الاثنين فتبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمين من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن ضعف وترهل شبكة أورانج بمحافظة بني سويف، والنائبة مرفت الكسان مطر بشأن سوء حالة شبكات الاتصالات والأعطال المستمرة بشبكة الإنترنت على الجيل الرابع بمحافظة الغربية، والمقدم من النائب محمد زين الدين بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة علي خلفيه تدني مستوي الخدمة المقدمة من إحدي شركات المحمول بمدينة إدكو، ومن النائب عمرو يونس بشأن تدني مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين من جميع شبكات المحمول في أغلب المناطق وخاصة مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية .

فيما خصصت اللجنة يوم الثلاثاء بالإضافة لمتابعة تطوير المناطق التكنولوجية، لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم بشأن تردي أوضاع سنترالات مركز أبو حماد، و النائبة نرمين بدراوي بشأن تدني مستوي كفاءة الخدمات المقدمة من سنترال شبرامنت، والنائب تامر عبد القادر بشان ضعف شبكة الإنترنت في نطاق قرى ومراكز محافظة الوادي الجديد .