الارياني: إسقاط مليشيا الحوثي عضوية برلمانين اجراء غير دستوري

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، ان قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الايراني في اليمن واداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.



واوضح ان الاعلان عن اسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين اجراء غير دستوري، كونه صادر عن مليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني .

وأشار الارياني إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود احلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.