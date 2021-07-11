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طوكيو .. 614 حالة إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأحد 614 حالة إصابة جديدة بفيروس ، بانخفاض بواقع 336 حالة عما تم تسجيله أمس السبت ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 61 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس السبت ، حسب مسؤولي قطاع الصحة. ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 425، بانخفاض 3 حالات عما كان عليه أمس السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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