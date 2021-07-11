أرملة رئيس هايتي تكشف عن سبب الاغتيال

دعت أرملة رئيس هايتي مارتين مويز التي أصيبت أثناء اغتيال مسلحين زوجها جوفينيل في مقر إقامتهما، مواطنيها، السبت، إلى مواصلة "المعركة" التي قادها الراحل، وفق ما جاء في رسالة صوتية لها على تويتر.

وقالت باللهجة الفرنسية الهايتية في أول تصريح علني منذ الهجوم: "أنا على قيد الحياة".

وأضافت: "أنا على قيد الحياة لكنني فقدت زوجي، جوفينيل"، وفق التسجيل الذي تأكدت وكالة "فرانس برس" من صحته لدى وزير الثقافة والاتصال في هايتي براديل هنريكيز.

ووصفت في رسالتها ما جرى قائلة: "في غمضة عين، دخل المرتزقة منزلي وأطلقوا الرصاص على زوجي (...) بدون إعطائه الفرصة ليقول كلمة واحدة".

وأضافت أن رئيس أفقر دولة في الأميركيتين قاتل من أجل "الطرق والمياه والكهرباء والاستفتاء والانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام".

وشددت على أن "تلك معركة كان يقودها من أجلنا، يجب أن نستمر".



واتهمت أرملة رئيس هايتي أعداء غير ظاهرين بترتيب اغتياله لوقف التحول الديمقراطي مع تصاعد الصراع على السلطة في البلد الواقع بمنطقة الكاريبي، وقالت إن زوجها استهدف لدواع سياسية.