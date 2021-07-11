الحرارة تصل الى 50 درجة في بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس في العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الشمالية والوسطى".

واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية بعد نشاط الرياح لتصل سرعتها من (30 -40) كم/س ومدى الرؤية من (2-4) كم، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلا".

واوضحت أن "الطقس ليوم الاربعاء المقبل سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابعت أن "الطقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة سترتفع قليلاً يوم غد الاثنين لتصل في ثلاث محافظات (ميسان وذي قار والبصرة) الى الـ50 مئوية بحسب

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