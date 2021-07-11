مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرق تركيا

وسقطت الحافلة في حفرة أثناء سيرها ليلا بالقرب من يوماكلي في محافظة فان المتاخمة لإيران.

وأظهر بث تلفزيوني ناجين يتأوهون ويتلقون العلاج على جانب الطريق، بينما كان عمال الإنقاذ والطوارئ يبحثون عن ناجين وسط الحطام المحترق.



ويعبر مهاجرون، ومعظمهم من إيران وأفغانستان وباكستان، بانتظام الحدود الإيرانية إلى تركيا سيرا على الأقدام قبل نقلهم غربا إلى مدن مثل اسطنبول وأنقرة.

وقال متين كوراباتير، رئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة ومقره أنقرة، إن الانسحاب الأميركي من أفغانستان أعطى زخما إضافيا للشباب الذين يحاولون السير عبر الطريق الجبلي.

وفي يونيو 2020، توفي أكثر من 60 مهاجرا في بحيرة فان عندما غرق قاربهم.

