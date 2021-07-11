هل كان ميسي مصابا قبل المباراة النهائية.. مدرب الأرجنتين يكشف السر

وحقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخه، بفوزه فجر اليوم الأحد، على مستضيف البطولة البرازيل، بهدف دون رد.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "إذا كنتم تعرفون الطريقة التي لعب بها (ميسي) في كوبا أمريكا ستقعون أكثر في حبه، لا يمكنك الاستغناء عن لاعب مثله، حتى عندما لا يكون في حالة لائقة تماما كما في هذه المباراة (ضد البرازيل) والمباراة السابقة (ضد كولومبيا في نصف النهائي)".



ولم يكشف سكالوني عن تفاصيل إصابة ميسي، لكنه أشاد بـ"البرغوث"، في أمسية شهدت نزول الأرجنتينيين إلى الشوارع بأعداد كبيرة، للاحتفال بأول لقب كبير لمنتخب بلادهم في 28 عاما.

ورغم ظهوره بمستوى باهت في المباراة النهائية، إلا أن ميسي فرض نفسه نجما لبطولة كوبا أمريكا 2021، التي أحرز فيها لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف، بالتساوي مع الكولومبي لويس دياس (4 أهداف).

