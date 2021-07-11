انت الان تتابع خبر قصر اردوغان الصيفي 'الفاخر' يثير موجة غضب وانتقاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أثارت صور جديدة رصدت قصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الصيفي الفاخر في منطقة مارماريس المطلة على البحر المتوسط، موجة انتقاد وغضب من معارضين ومواطنين في وقت تمر تركيا بازمة اقتصادية صعبة.
وكان من أبرز منتقدي أردوغان بسبب القصر الجديد، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الذي قال في اجتماع حزبي: "الناس يتضورون جوعاً، لكنه (أردوغان) لا يهتم، لقد بنى لنفسه قصرًا صيفيًا".
وأضاف كليجدار أوغلو بلهجة طغت عليها السخرية أنه تم إصدار تعميم جديد بالتقشف (في تركيا) يشمل قصرا، لقد أصدر أمرا بالتقشف لكنه يقول (أردوغان) إنه لا يشملني".
وكان أردوغان قد بدأ في تشييد قصره قبل عامين، وبعد استكمال العمل فيه اتضح أنه يضم 300 غرفة فاخرة، وفق ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية.
وأضاف كليجدار أوغلو بلهجة طغت عليها السخرية أنه تم إصدار تعميم جديد بالتقشف (في تركيا) يشمل قصرا، لقد أصدر أمرا بالتقشف لكنه يقول (أردوغان) إنه لا يشملني".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القصر الصيفي بني في مارماريس بشمال غربي تركيا، بتكلفة وصلت إلى 73 مليون دولار.
واعتمدت وسائل الإعلام في تقاريرها على صور نشرها المهندس المعماري للمشروع شفيق بيرقية.
وكان أردوغان قد بدأ في تشييد قصره قبل عامين، وبعد استكمال العمل فيه اتضح أنه يضم 300 غرفة فاخرة، وفق ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية.